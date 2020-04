Le ipotesi per aziende, bar, ristoranti e la vita quotidiana

Fuori provincia - Ancora una volta, dopo un periodo di abbracci virtuali, cantate sui balconi e orgoglio tricolore, l'Italia è divisa in due. Da una parte c'è chi vuole ripartire il prima possibile con le attività produttive e le abitudini quotidiane, dall'altra chi guarda con sospetto ad ogni novità che potrebbe comportare un allentamento del distanziamento sociale. I numeri relativi a contagi, decessi e guarigioni sono indubbiamente migliorati rispetto alle scorse settimane e la tanto agognata Fase 2 è ormai pronta per essere lanciata dal governo.



La confusione generale che regna da due mesi a questa parte e la voglia di guardare avanti hanno fatto spuntare come funghi ipotesi sulle misure che saranno varate dal governo a partire dal 4 maggio. Secondo alcuni anche prima.

L'esecutivo, che ha affidato l'incarico di predisporre lo scenario per la ripresa alla task force guidata dal manager Vittorio Colao, ha annunciato che entro la fine della settimana comunicherà il piano alla popolazione, ma, come detto, si leggono ovunque sedicenti anticipazioni di quello che ne sarà il contenuto.



Le attività produttive

Secondo alcune indiscrezioni in uno degli incontri della task force sarebbe stata ipotizzata una ripartenza già a partire dal 27 aprile per quelle aziende in grado di rispettare i protocolli di sicurezza nella considerazione che ogni settimana persa pesa in termini di miliardi e punti di Pil.

Tra i requisiti necessari per l'avvio di questa ripresa - che coinvolgerebbe 2,8 milioni di italiani - ci sarebbe in prima linea la necessità immediata di un protocollo per i mezzi pubblici, considerato che il 15 per cento dei lavoratori di manifattura e costruzioni li usano per andare al lavoro. C’è poi la necessità di aggiornare il protocollo di sicurezza firmato con i sindacati il 14 marzo.

E c’è sopratutto la necessità di avere a disposizione i Dispositivi di protezione individuale: il commissario Domenico Arcuri ha comunicato che attualmente vengono consegnate 4 milioni di mascherine al giorno. Si stima che ne servano però 7 milioni.



Bar e ristoranti

Il 4 maggio potrebbero riaprire, con una serie di limitazioni e divieti, anche bar, ristoranti e parchi. L'ipotesi, secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbe quella di dare un segnale di riapertura anche per questo settore ripristinando alcune delle regole che erano già state approntate prima del lockdown e aggiungendone altre: dunque distanziamento dei tavoli, mantenimento del distanziamento sociale anche al bancone, protezioni individuali per i dipendenti e in particolare per i camerieri, utilizzo di spazi all'aperto.



Vita quotidiana

I divieti di spostamento saranno allentati nella Fase 2 ma per contenere il contagio da coronavirus in alcuni casi particolari la distanza di sicurezza potrebbe essere ampliata fino a due metri. È uno dei punti ancora in discussione, così come la possibilità di spostarsi da Comune a Comune. Il permesso di andare fuori dalla propria Regione di residenza dipenderà invece dall’andamento del contagio e soprattutto dalle ordinanze che saranno emesse dai governatori. Con l’avvicinarsi dell’estate bisognerà infatti valutare il numero di posti negli ospedali, dei medici di base e soprattutto la possibilità di intervenire nei casi più gravi di Covid-19. Chi ha più di 70 anni e patologie avrà limitazioni, così come i ragazzi che non potranno incontrarsi se sono più di due, tre al massimo. Il ministro della Salute Roberto Speranza è orientato a ribadire la misura di un metro, raccomandata dall’Oms, per fare la fila davanti ai negozi e in tutte le situazioni normali. Negli spazi chiusi dove c’è il rischio di sovraffollamento il distanziamento potrebbe essere invece il doppio di quello attuale. "Se si è in due basta alzare ognuno il braccio e rimanere a quella distanza, questo serve ad evitare rischi anche se ci si entra in contatto con persone positive", ha dichiarato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.

Secondo alcuni si potrà passeggiare, andare a correre e fare sport all’aperto lontani da casa, purché da soli. Si potranno incontrare familiari con mascherine e guanti.