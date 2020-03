Le città gemelle devono affrontare il contagio

Fuori provincia - Da ieri l'infezione da Covid-19 è una pandemia globale per l'Organizzazione mondiale della sanità. Da qualche giorno è un'emergenza anche per Bayreuth e Tolone, le città europee gemelle della Spezia. L'aumento dei casi in Europa è una realtà che inizia a preoccupare anche gli amici tedeschi e francesi. Il Paese transalpino ha toccato 2.281 casi di infezione mentre la Germania ne conta a ieri sera 1.850 certificati. Per molti analisti la curva dei contagi intrapresa ricalca quella che l'Italia ha già vissuto: stessa dinamica ma con un ritardo di 9-10 giorni.



A Tolone e nella provincia del Varo sono 13 i casi conclamati e il trend nell'intera regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra segnala un costante incremento. L'ultimo bollettino delle autorità parla di 112 i casi positivi a ieri, mentre erano 90 il 10 marzo e 72 il 9 marzo. La città della base navale ha registrato il suo primo caso il 5 marzo scorso, dieci giorni dopo la Spezia. Una donna di 68 anni che era tornata da pochi giorni da Milano sviluppando i primi sintomi. Entro la fine di quella settimana i positivi erano già cinque, tra cui uno studente di 11 anni. Il fatto nuovo è il contagio di un poliziotto di Sanary-sur-Mer che si trova ora ricoverato presso l'ospedale Sainte-Musse in discrete condizioni, come scrive oggi Var-Matin. Il soggetto in questione non risulta aver frequentato alcuna zona a rischio in tempi recenti, potrebbe dunque essere un contagiato di seconda generazione.

L'emergenza si inserisce nel delicato momento delle elezioni amministrative, previste in doppio turno nelle due domeniche del 15 e del 22 marzo. In vista dell'appuntamento elettorale, ogni seggio è stato dotato di dispenser con gel disinfettante, che gli elettori dovranno usare prima e dopo aver svolto le operazioni di voto. Per tutti valgono le norme che gli italiani ormai ben conoscono: igiene delle mani, fazzoletti usa e getta, tossire nel gomito e niente strette di mano.



A Bayreuth i casi confermati sono invece tre a livello provinciale, di cui due in città. Qui le autorità tedesche hanno però già preso misure più drastiche per contenere una diffusione del contagio che la cancelliera Angela Merkel ha dipinto come certo più che probabile. Sospese le competizioni del basket a livello continentale, la formazione di Bayreuth ha giocato la sua ultima partita in FIBA Europe Cup senza pubblico passando il turno in rimonta contro Cluj e raggiungendo dunque la vetta più alta della propria storia. Se lo sport si svolge solo a porte chiuse, sono invece vietati gli eventi che coinvolgono oltre mille persone fino alla fine delle vacanze di Pasqua il 19 aprile. Fino a quella data sarà chiusa l'università, che attira studenti da fuori e che è considerato uno degli elementi di maggior rischio. Negli scorsi giorni casi sono stati registrati nelle vicine Schweinfurt, Bamberg e Schonungen, dove uno studente è risultato positivo dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Sud Tirol. L'ospedale della città, scrive Bayreuth Tagblatt, ha denunciato diversi furti di gel disinfettante per le mani nelle scorse ore.