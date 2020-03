Le Sardine: "La sanità pubblica ha subito troppi tagli negli ultimi anni"

Fuori provincia - "Pubblico si, fesso no. Dobbiamo fermare nella memoria questo tempo. Renderlo indelebile piastrina nel DNA democratico di domani, perché mentre noi tutti applaudiamo dai balconi al coraggio e all'abnegazione di chi rimane a vigilare per strada o in corsia, questo Covid-19 mostra l’importanza di un sistema sanitario pubblico, universale, e sostenuto da tutti per il bene di tutti. Un patrimonio che oggi però mostra anche le crepe di anni di tagli e strategie che hanno penalizzato il pubblico in favore del privato". Lo afferma in una nota pubblicata sulla pagina Facebook 6000 sardine, il movimento delle Sardine italiano.



"Negli ultimi vent’anni troppi posti letto (anche in Terapia intensiva) sono stati tagliati, e sono stati tagliati troppi posti di lavoro del personale sanitario, costretti ora a turni massacranti, spesso con contratti precari. Sui balconi e alle finestre delle nostre case pensiamo a chi sul fronte estremo dell’emergenza combatte una “guerra” con scarsità di dispositivi di protezione individuale adeguati (maschere FFP3, guanti, visiere e sovra camici). Pensiamo al momento esatto in cui il personale sanitario, i medici di base, gli infermieri e i medici saranno costretti a scegliere tra salvare una vita o salvare sé stessi. La cartina tornasole di queste emergenze è nel numero di infermieri, volontari del 118 e medici colpiti dal virus. Serve far presto e serve fare pressione. Chiedere alla politica regionale di dare risposte e alla politica nazionale di assumere un impegno certo verso questo esercito della sopravvivenza. A cominciare dalla cancellazione in sede di conversione in legge, richiesta anche dalle organizzazioni sindacali, dell'articolo 7 del decreto legge del 9 marzo che dispone la “non quarantena” dei sanitari anche se esposti a Covid o potenzialmente infetti. Continuiamo ad applaudirli dai balconi ma soprattutto chiediamo per loro rispetto e condizioni di sicurezza per consentirgli di lavorare al meglio.

Per loro e per tutti noi", concludono le sardine.