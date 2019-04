La ministra Trenta: "Nessuna prova di forza militare in Libia"

Fuori provincia - "Stiamo monitorando attentamente la situazione in #Libia e il nostro Paese è in campo per un processo di pacificazione che sia inclusivo e intra-libico.

Ringrazio per questo innanzitutto i nostri militari: a Misurata abbiamo una struttura ospedaliera Role 2, nell’ambito della Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (#MIASIT) che sostiene da tempo anche la popolazione locale, mentre a Tripoli continuano regolarmente le attività di nave Capri, presente nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro.

La Missione italiana in Libia è unicamente orientata ad incrementare le capacità di stabilizzazione del Paese. E’ indispensabile evitare gli errori commessi nel passato con interventi militari che hanno solo peggiorato la situazione.

Per questa ragione non servono prove di forza o azioni dimostrative di alcun genere; l’unico obiettivo è mantenere l'Italia, i suoi cittadini e le sue aziende in sicurezza.

Occorre supportare in pieno ogni sforzo volto ad avviare un concreto processo di riconciliazione nazionale che porti a una maggiore stabilità nell’area". Lo ha scritto su Facebook la ministra della Difesa Elisabetta Trenta.