La maturità al tempo del Coronavirus

Fuori provincia - Scuola, coronavirus e il grande punto di domanda rappresentato dall'esame di maturità. Per forza di cose all'esame di maturità si dovrà tenere conto di cosa gli studenti hanno potuto fare in questo periodo di quarantena forzata dettato dalla chiusura delle scuole per via del DPCM del Governo. Un periodo in cui la didattica a distanza non è sempre stata possibile. Lo ha spiegato il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina. "Abbiamo già in mente possibili soluzioni che garantiscano agli studenti di fare un esame serio, giusto, in cui non si perda il sapore dell'esame." - ha spiegato lo stesso ministro Azzolina - "Vanno tutelati gli studenti rispetto a quanto hanno potuto apprendere negli ultimi mesi di scuola. L'esame di Stato riguarda il percorso sviluppato in tutti i cinque anni di studio. Devo tranquillizzare rispetto a quella parte di programma, da febbraio a giugno, e garantire un esame che sia reale, rispetto alla parte di programma non realizzata. Stessa cosa vale per gli studenti delle medie".