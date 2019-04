La fregata Margottini celebra il passaggio dell'Equatore

Fuori provincia - Dallo scorso 8 marzo, la fregata Carlo Margottini, della Marina Militare, naviga nel Golfo di Aden e nell’Oceano Indiano dove partecipa all’operazione antipirateria Atalanta, sotto bandiera Europea. L’operazione nasce per contrastare la pirateria nell’area del Corno d’Africa (Golfo di Aden e bacino Somalo), dove continua a rappresentare una minaccia per la libertà di navigazione del traffico mercantile e in particolare, per il trasporto degli aiuti umanitari del World Food Programme.



Nei giorni scorsi la direttrice di pattugliamento ha spinto l’unità verso Sud-Est e il 4 aprile nave Margottini ha raggiunto il parallelo di riferimento, l’Equatore, superando la latitudine di 00°00’ e facendo così ingresso nell’emisfero australe. Secondo la tradizione marinara, il passaggio dell’Equatore rappresenta simbolicamente un traguardo da raggiungere per i marinai ed è un momento di aggregazione e condivisione. La fregata Margottini continua il pattugliamento delle aree assegnate per contrastare il fenomeno della pirateria e garantire la libera navigazione e la sicurezza marittima nell’area.