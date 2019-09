La delegazione spezzina a Nanchino, come novelli Marco Polo

Fuori provincia - E' stata una settimana intensa quella della delegazione spezzina impegnata a Nanchino, di ritorno domenica in Italia.

Invitati dal municipio della metropoli cinese di oltre 10 milioni di abitanti in occasione della manifestazione economica "Autunno d'Oro di Nanchino" e sulla scorta della firma del presidente cinese la scorsa prima vera in Italia per One Belt one Road, sono partiti dalla Spezia l'assessore al Turismo, Cooperazione internazionale, Gemellaggi e Promozione della città, il direttore di Confindustria La Spezia e rappresentante di Ance Italia, Paolo Faconti, il presidente dell’Ordine degli Architetti, Francesca Zani, gli insegnati del Liceo Linguistico e Turistico, le professoresse Sonia Galletti e Silvia Segalla, Wanli Zhou e Davide Piccioli per l’associazione La Spezia Amici della Cina.



L'occasione ha permesso di stringere alcuni patti utili al promozione della provincia dell'estremo levante ligure grazie ad eventi bilaterali previsti per il prossimo anno in occasione del cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina.

"Saremo impegnati a promuovere il turismo non solo spezzino ma anche ligure con iniziative a partite dal prossimo workshop Leasure activitiy che si svolgerà alla Spezia nella seconda metà del mese di ottobre a cui abbiamo avuto la conferma della partecipazione di operatori cinesi e coreani durante gli incontri di questi giorni", ha dichiarato Asti.

Altro tema di stampo turistico affrontato con i rappresentanti istituzionali dell'antica capitale cinese del Sud è stato quello delle mura da cui la città vecchia è ancora protetta per una lunghezza di circa 40 chilometri. Un tratto in comune con La Spezia e il suo sistema di difesa.

Un reciproco scambio vedrà la presenza in Cina per il prossimo anno di una rappresentanza del Conservatorio Puccini per una serie di concerti e una mostra alla Spezia dedicata alle antiche mura della città di Nanchino.

La presenza delle docenti Galletti e Segalla ha portato a elaborare anche progetti di formazione studentesca, così come fatto lo scorso anno con la città di Zhuahi, con la previsione di viaggi di scambio tra gli studenti spezzini e i colleghi cinesi.



Sarà cura di Davide Piccioli, membro del board dello Spezia Calcio, provare a tessere la tela della presenza di una rappresentanza dei preparatori delle squadre giovanili della città alla Spezia. Si tenga presente che Nanchino è la sede principale della società Suning, fondata da Zhang Jindong, patron dell'Inter e del Jiangsu Suning.



La delegazione ha fatto visita anche alla sede produttiva dell'azienda italiana Brembo che in Cina opera con tre stabilimenti produttivi per un totale di 1.300 dipendenti, incontrando il Ceo Andrea Raviolo con cui il direttore di Confindustria La Spezia Faconti ha avuto modo di apprendere importanti informazioni in ordine a opportunità di investimenti presso il distretto della zona di sviluppo aeroportuale.



La giornata di ieri ha visto poi un grande riconoscimento per Asti insignito della carica di presidente d'onore dell'Istituto di ricerca di Architettura Scienza e Tecnologia dell'Università di Nanjing Dongyao e la nomina nel suo staff di visiting professor per Piccioli e per l'architetto Zani, presidente dell'Ordine degli architetti della Spezia.

"Un grande onore e al contempo una grande responsabilità - hanno commentato all'unisono i tre - che ci impegnerà a rappresentare al meglio non solo La Spezia e la Liguria, ma anche il nostro Paese". Si tratta peraltro di ruoli assai importanti, considerato che la Cina punta molto su istruzione e formazione dei giovani e che nessun italiano aveva mai avuto incarichi di questo tipo.

"Sarai il nostro nuovo Marco Polo - hanno commentato rivolti al neo presidente Asti i rappresentanti del senato accademico.