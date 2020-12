La bandiera della Liguria per il giovane Spiderman savonese che fa visita ai bimbi malati

Fuori provincia - Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha consegnato questa sera al savonese Mattia Villardita la bandiera ufficiale della Regione Liguria in segno di riconoscenza per la sua attività di volontariato dedicata ai più piccoli.

Il giovane 27 anni, veste infatti i panni di Spiderman per far visita ai bimbi dei reparti pediatrici degli ospedali della Liguria e donare loro un sorriso. Per questo, è tra le 36 persone alle quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di conferire l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana.

“La bandiera della Regione Liguria – spiega Toti - viene consegnata a coloro che hanno portato in alto il nome della Liguria, in Italia e nel mondo, per la propria attività o il proprio lavoro. Credo che il fatto di portare un sorriso a tanti bambini negli ospedali e il fatto che questo impegno sia stato riconosciuto anche dal Presidente della Repubblica Mattarella sia motivo di grande orgoglio per la nostra regione e siamo lieti quindi di consegnare a Mattia la nostra bandiera”, ha affermato il presidente Toti.

L’esordio di Mattia in corsia tra i bimbi nei panni dell'Uomo Ragno è stato nel Natale 2017, all’Ospedale San Paolo di Savona. Da quel giorno le sue visite si sono moltiplicate ed estese in tutti gli altri ospedali, da quello di Imperia fino all’Istituto pediatrico Gaslini, grazie alla collaborazione con diverse associazioni. Mattia Villardita lavora per APM Terminals Vado Ligure all'interno dell'infrastruttura portuale Vado Gateway.