La Lotteria Italia gira le spalle alla Liguria

Fuori provincia - I cinque milioni di euro della Lotteria Italia 2020 piovono sulla città di Torino: il biglietto vincente, serie O numero 005538, è stato venduto proprio nella città della Mole dove, comprensibilmente, è partita la ricerca al vincitore. Sempre al Nord il secondo premio, quello da 2,5 milioni: il biglietto è stato venduto a Gonars, in provincia di Udine mentre il terzo premio da 1,5 milioni, finisce a Roma, seguita da Lucca con un milione di euro, e da Erba, in provincia di Como, con 500 mila euro. Una lotteria povera quest'anno, appena 6,7 milioni di giocate, è il dato peggiore degli ultimi sessant'anni. Cinque premi da 100mila euro ciascuno, riferisce Agipronews, sono finiti nella Capitale (quattro) e a Frascati, nella zona dei Castelli Romani. Bene anche Emilia Romagna, Campania e Piemonte, con tre premi ciascuno. Due vincite da 100 mila euro sono andate anche in Puglia, precisamente in provincia di Bari (Molfetta e Palo del Colle). Un premio a testa, infine, per Lombardia (a Pavia), Trentino (Lavis), Friuli Venezia Giulia (Trieste) e Abruzzo (Torino di Sangro, in provincia di Chieti). No, la Liguria non c'è.