La Francia annuncia il lockdown, la Germania lo valuta con i Land

Fuori provincia - Il coprifuoco di due settimane non ha abbassato i numeri del contagio. Questa sera Emmanuel Macron parlerà alla nazionale e annuncerà, secondo le anticipazioni dei media, un nuovo lockdown per la Francia. Non uguale a quello della scorsa primavera, ma con elementi di "flessibilità" che saranno svelati nelle prossime ore. Sarà il primo grande Paese europeo a chiudere di nuovo, in un continente in cui la curva dei contagi sta crescendo "a ritmi allarmanti" ha detto l'OMS.

Ha già parlato alla nazione Angela Merkel, pronta anch'essa a chiudere ristoranti, bar, palestre, centri sportivi, teatri, discoteche e cinema. Rimarranno aperte le scuole, con il consiglio a tutti i cittadini di uscire di casa il meno possibile. Oggi il documento definitivo sarà valutato dai governatori dei Land.

Ieri l'Inghilterra ha segnato 367 morti di Covid in un giorno, numeri che non si vedevano da maggio. Il Galles è da cinque giorni in un lockdown parziale che terminerà il 9 novembre e altre aree della Gran Bretagna come Great Manchester, Yorkshire e Warrington, sono passate all'allerta 3 che prevede la chiusura dei pub, casino, palestre, centri scommesse e altre attività a rischio assembramenti.