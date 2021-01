L'open day dell'Accademia navale di Livorno è in streaming

Fuori provincia - Sabato 23 gennaio 2021, l'Accademia Navale di Livorno organizzerà un Open Day virtuale rivolto a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la vita degli allievi ufficiali della Marina Militare.

I visitatori si potranno collegare a distanza interagendo con gli allievi e con gli ufficiali dell’Istituto che guideranno i partecipanti attraverso un tour dei luoghi simbolo dell’Accademia Navale (verranno proiettati filmati della Biblioteca, della Sala Storica, del Simulatore di Plancia e più in generale di tutte le attività che contraddistinguono la giornata tipo in Accademia) illustrandone le peculiarità formative.

Verranno inoltre presentati briefing sulle modalità di ammissione alla 1ª classe dei Ruoli Normali e sulle opportunità di carriera in Marina Militare.



E’ infatti ancora aperto il concorso per l'accesso alla 1^ classe dei Corsi Normali dell'Accademia Navale di Livorno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 02 del 08-01-2021 con possibilità di iscrizione fino al 16 febbraio 2021.



Potranno presentare la domanda tutti i giovani di età compresa tra i 17 e i 22 anni non ancora compiuti, in possesso di cittadinanza italiana, di un diploma di Scuola Media Superiore, oppure in procinto di conseguirlo alla fine del corrente anno scolastico.







Modalità di collegamento per l’OPEN DAY del 23 gennaio 2021:



- Istruzioni:



Attraverso questo link Open Day sarà possibile collegarsi alle stanze virtuali.



- Orari:



o dalle 09.00 alle 13.00;



o dalle 14.00 alle 19.00.