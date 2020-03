L'emergenza è planetaria, i partiti ragionino su questo

Fuori provincia - Settemila tamponi eseguiti in un mese ma la speranza, si spera non rimanga tale, è che si possa iniziare a farli con ben altri ritmi. E così la Regione Liguria da una parte sta tentando di coinvolgere i privati attraverso un bando, dall'altra sta facendo partire un'indagine con i cosiddetti test sierologici. Ma sono e rimangono indirizzi che non potranno soddisfare tutte le esigenze, non potranno cioè coinvolgere tutti. A cinque giorni dal famoso 3 aprile, data segnata a suo tempo sul calendario come quella che avrebbe consentito di iniziare a ritornare alla normalità, è più che evidente che andremo ben oltre il mese di aprile, per rimanere ottimisti. Non servono certo le anticipazioni dei politici per capirlo, basta vedere i dati in tutte le regioni, un punto di picco che oggi viene fissato a metà del mese prossimo senza grandi convinzioni e tanta, troppa incertezza. Scordiamoci la Pasqua, le grigliate della Pasquetta, il 25 aprile e anche il Primo maggio: giusto dire alla gente quel che è. Ed è probabile che un certo tipo di attenzione, di distanziamento resterà con noi anche nella stagione calda, seppur si può pensare che a quel punto alcune delle attività economiche saranno già riaperte. Ma credere siano le strutture turistiche è pura utopia. Un esempio? Pensate ad una mattina di luglio del 2019, immaginate la stazione centrale e il binario 2, quello che notoriamente ospita le corse cadenzate del Cinque Terre Express. Una follia.



Ma siccome come ha ribadito ieri a "Che tempo che fa" il professor Burioni, ci sono parecchie possibilità che il virus torni a mostrarsi in autunno dopo i mesi estivi che dovrebbero tenerlo "buono", è improbabile pensare ad una vera normalità, cioè al ritorno agli stessi comportamenti che avevamo prima della pandemia, senza una cura certa o, meglio ancora, il vaccino. Si sta lavorando molto e in tutti gli stati per arrivare all'agognato siero che ci renderà immuni ma è fuori di dubbio che la scienza, per quanto impegnata alacremente, non porterà risultati nel 2020 e probabilmente ci vorranno molti altri mesi del '21 prima che si possa mettere in commercio e soprattutto essere somministrato a centinaia di milioni di persone. Dopo quasi un mese di sacrifici, sbagliare adesso sarebbe una coltellata per tutti. Per la gente che rimane a casa, per chi continua a lavorare perché non può essere diversamente, per chi attende di ricominciare a farlo, con la paura che dopo non ci siano più le condizioni: impossibile insomma non pensare alla situazione economica.



Per quanto la politica continui a dire che il lockdown dell’Italia non potrà durare troppo tempo, è la stessa politica a non avere la più pallida idea di quando si potrà ricominciare: segno che siamo molto lontani e che le misure restrittive attualmente in vigore ce lo porteremo dietro fino a estate inoltrata. Distanziamento sociale, isolamento dei casi positivi, igiene personale che non vuol dire lavarsi le mani più volte ma anche, ad esempio, togliersi le scarpe prima di entrare in casa: quanto durerà tutto questo? E poi i tamponi, ciò che è mancato di più, anche in Liguria: fossero stati fatti da subito al personale sanitario, non ci troveremmo in questa condizione, fossero stati fatti a coloro i quali arrivavano e arrivano in ospedale con presunti sintomi controversi, si sarebbero evitate contaminazioni in famiglia, uno dei tanti problemi della cosiddetta seconda ondata di contagi. Attenzione a questa voglia di normalità, attenzione alla politica, troppo spesso impegnata a perorare le cause dei propri partiti, senza dimenticare che c'è un'emergenza planetaria, che non dovrebbe conoscere confine, in terra e in mare. L'esempio della vicina Albania non sia soltanto l'ennesimo applauso emozionale da parte di chi non riesce a trovare la stessa solidarietà in casa propria.