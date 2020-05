L'annuncio di Conte: "Dal 25 maggio i centri sportivi, dal 15 giugno cinema e teatri"

Fuori provincia - “Dal 25 maggio riaprono palestre, piscina e centri sportivi, tutti con protocolli di sicurezz da seguire. Dal 15 giugno riaprono teatri e cinema e sarà messo a disposizione dei bambini un ventaglio di offerte varie di carattere ludico ricreativo”. Lo ha spiegato il premier Giuseppe Conte – illustrando un dato non emerso nei giorni scorsi - nella conferenza stampa con cui stasera ha illustrato il nuovo Dpcm, che da lunedì 18 maggio rilancia il tessuto economico produttivo nazionale. Ok anche agli allenamenti sportivi di squadra, calcio compreso. In merito alle misure del Dpcm, Conte ha precisato che le Regioni avranno facoltà "assumendosene la responsabilità" di ampliarle o restringerle.

Qua la conferenza stampa integrale del premier: https://www.youtube.com/watch?v=9JztWZNiUKM