L’amore al tempo del coronavirus

Fuori provincia - Garcia Màrquez, indimenticato Gabo, nell’85 scrisse “L’amore ai tempi del colera” in cui descriveva un legame che per la sua forza vince il tempo e l’epidemia che infestava il Caribe, la sua terra.

Oggi che siamo agli arresti domiciliari, uno degli svaghi è l’informazione, specie la televisiva ché anche l’edicola è un rischio. Telegiornali, talk show, messaggi pubblicitari ci sciorinano il coronavirus in tutte le salse illustrandocelo: sotto il profilo sanitario, per le notizie con cui purtroppo alimenta la cronaca, per le conseguenze economiche, per gli effetti sociali e per le ripercussioni nella politica, italiana, europea e planetaria.

Insomma, un virus così democratico che abbraccia financo il principe erede di un’ultralongeva Quuen, viene analizzato in ogni aspetto della sua fenomenologia salvo solo uno: quello degli affetti.



Sul piccolo schermo che con i televisori attuali non è più tale, solo una volta, per quel che ricordo, un luminare ha detto che con il bacio c’è scambio di saliva, cosa che può avere conseguenze spiacevoli.

E pensare che una volta l’unica alea che si correva era che dall’incontro delle labbra, in forza dell’antico adagio che recita che da cosa nasce cosa, spuntasse fuori un marmocchio, soluzione che non sempre è ricercata.

Certo, gli sposi, quelli di vecchia data quale sono io, frequentando lo stesso talamo, il rischio (intendo quello del corona) lo corrono ugualmente, ma qua mi viene da dire, forse perché la canizie mi riporta a quando la chioma c’era ed era scura, ai fidanzatini che di default sono amici delle ombre della sera e delle siepi.



Gli abboccamenti sono fuori legge: puoi sfuggire ai controlli della mamma ma non a quelli della polizia. Lo dimostrano le sanzioni impartite a chi ha avuto l’ardire d’incontrarsi nella passeggiata a mare che, per quel che mi s’affaccia alla mente, era prodromo per incontri più ravvicinati (non saprei di che tipo) da tenersi ai dirimpettai giardinetti.

Non so come fanno oggi gli innamorati, ma certo è nata una nuova specie di amore inventata da smartphone, tablet, Skype, moderni ruffiani che al limite, ma solo al limite, possono prevedere anche la modalità della partouze dato che la comunicazione si può allargare anche ad altri partecipanti. La novella tecnica non credo dia molte soddisfazioni ma non fa venire la mononucleosi. Sono però convinto che chi pratica siffatto sistema relazionale s’adatta per necessità senza esserne appagato. Che volete farci? È l’amore al tempo del corona virus. Vedrete che presto ci scriveranno libri e soggetti per libri e film. Oggi abbiamo solo rotto il ghiaccio.



Alberto Scaramuccia