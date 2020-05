L'Oms avverte: "Distanziamento e lavarsi le mani, non rilassarsi in fase 2"

Fuori provincia - In una giornata in cui la Spezia si è svegliata fra le nuvole e con relativamente poca gente in giro, da Ginevra, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha lanciato un messaggio al mondo: "Alcuni Paesi stanno iniziando ad allentare le misure di contenimento. E' necessario però non rilassarsi sulle misure di base come lavarsi le mani e mantenere il distanziamento sociale". E' evidente l'intento: non tutto il pianeta è allineato, ci sono zone del mondo dove il coronavirus non si è ancora del tutto sviluppato e altre dove ci si trova più avanti. Basti pensare al continente africano dove i casi di contagio del coronavirus ufficialmente accertati sono oltre 44.500 con 1.799 morti: "Mentre in alcuni paesi si stanno iniziando a rilassare le misure di contenimento - ha chiarito Ghebreyesus - in altri la diffusione del virus è ancora in crescita e questo dimostra l'importanza di combattere insieme il coronavirus perché questa è una sfida comune". Nel frattempo sono stati raccolti fino ad oggi 7,4 miliardi di euro raccolti oggi per far fronte alla pandemia globale e altri dovranno essere raccolti nei mesi venturi soprattutto per finanziare la fornitura di materiale protettivo e di ossigeno in tutto il mondo: "Siamo grati a chi ha permesso di raccogliere questi primi 7,4 miliardi e alle oltre 300.000 fra corporations single persone che hanno permesso di raccogliere oltre 210 milioni di dollari in sole 6 settimane per il fondo di solidarietà lanciato dall'Oms".



L'Oms, che ha risposto alla tesi del segretario di Stato Usa Mike Pompeo secondo la quale il virus sarebbe stato creato in laboratorio cinese ("Se Usa hanno le prove le mettano a disposizione"), ha infine lanciato un allarme riguardo la concreta possibilità che possano esserci nuove ondate di contagi. Addirittura, potrebbe verificarsi una seconda e una terza ondata. "E' essenziale prepararsi a una seconda o una terza, soprattutto se non c'è ancora un vaccino disponibile». Lo ha detto Hans Kluge, il direttore regionale per l'Europa dell' Oms. "D'ora in poi la sanità pubblica deve avere una maggiore prominenza nella società. Dobbiamo avere una sanità pubblica forte". Kluge predica prudenza, d'altro canto abbiamo tutti ancora negli occhi le immagini di medici e infermieri alle prese con reparti pieni di pazienti, corsie esasperate e la paura di non farcela anche qui alla Spezia: "Nella pandemia da coronavirus abbiamo visto la velocità con cui anche i migliori sistemi sanitari possono essere devastati. La salute deve essere al top dell'agenda politica. Senza salute non c'è economia e non c'è sicurezza. Questa è una lezione da non dimenticare".