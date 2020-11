L'Italia piange altre 233 vittime, oltre 2mila terapie intensive

Fuori provincia - In Italia torna a correre il numero di deceduti con Covid e le terapie intensive sfondano il tetto dei 2mila pazienti. Il numero di casi Covid in Italia è aumentato di 22.253 a livello nazionale nelle ultime 24 ore. Lo rendono noto la Protezione Civile e il Ministero della Salute nel bollettino di lunedì 2 novembre 2020. Per la precisione, le vittime sono 233 mentre i malati gravi sono 2.022 in totale. I tamponi fatti sono 135mila, come sempre un numero limitato quello riferito alla domenica (erano stato oltre 200mila venerdì). Corrono i positivi in Lombardia (+5.278), seguita da Campania (+2.861), Toscana (+2.009) e Piemonte (+2.003). Sono 3.637 i dimessi o guariti.



Sintesi

Attuali positivi 396.512 (+18.383)

Dimessi/Guariti 296.017 (+3.637)

Deceduti 39.059 (+233)

Totale casi 731.588 (+22.253)