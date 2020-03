L'Italia e il coronavirus visti da lontano, quattro spezzini si raccontano

Fuori provincia - Marta, Marco, Matteo e Andrea abitano in Brasile, Germania, Singapore e Hong Kong. Il coronavirus è arrivato anche da loro e mentre l’Italia vive la seconda settimana di stop, per evitare i contagi questi quattro ragazzi osservano una realtà in continuo cambiamento con un pensiero speciale nei confronti dell’Italia e gli affetti più cari che sono rimasti in riva la golfo. Dall’estero continuano ad arrivare spunti diversi: c’è chi sostiene che nel paese che li sta ospitando non ci sia particolare chiarezza nella diffusione dei numeri, c’è chi invece nota una minore percezione del problema notando ancora ristoranti, stazioni e locali pieni anche se pian piano le misure diverranno sempre più simili a quelle italiane, infine c’è vive in una nazione dove il covid19 è comparso già a gennaio e quindi sa già di cosa si tratta. Infine c’è chi vive ad Hong Kong e lavora online già da due mesi. Per tutti e quattro, comunque, vedere l’Italia e la Spezia nella morsa del virus addolora e preoccupa ma cresce la speranza che tutto vada per il meglio.



Marta Giangreco vive e Recife in Brasile e dopo l’aumento dei casi spiega: “Non c’è molta chiarezza e non c’è corrispondenza tra i numeri federali e quelli nazionali poiché il Ministero da Saude ha deciso di riportare in tabella solo i casi gravi. Sabato erano 121, domenica 200.

Il Brasile è molto diverso dall’Italia sia per quel che riguarda la distribuzione della popolazione che è concentrata in enormi città circondate dal nulla, sia per un sistema sanitario nazionale già vacillante. Il Governo non sta prendendo posizione sulla cosa e sta demandando le scelte agli Stati Federali. Il Sus, corrispettivo dello Sni, si sta attivando già da giorni ed ha anche sviluppato una app nella quale i cittadini possono avere indicazioni sul virus e notificare il loro stato di salute. Moltissimi voli internazionali sono stati cancellati e da domenica le compagnie aeree stanno informando che si ha la possibilità di cambiare la data del proprio volo senza costi aggiuntivi”.

“Fino a venerdì scorso - prosegue Marta - l’emergenza coronavirus veniva percepita come qualcosa di lontano, un problema di altri. “Poveri italiani” Oggi le cose sono cambiate. Le scuole hanno iniziato ad annunciare le chiusure. Le chat whatsapp hanno iniziato a non parlare d’altro. Per quello che vedo siamo in una fase di grande confusione, le persone non sanno ancora cosa fare o come comportarsi. E sono ancora in troppi pochi a ritenere la situazione preoccupante o grave”.

La città di origine rimane sempre nel cuore e Marta non nasconde una certa preoccupazione per la famiglia lontana: “E’ difficile essere lontani. Nonostante stando in Italia sarei comunque obbligata a stare in casa l’idea di avere 7mila quattrocento chilometri di distanza amplia un po’ tutte le percezioni. La preoccupazione più grande è per i miei nonni che ormai non sono più dei giovinetti e per tutti gli amici che lavorano nel settore sanità, vivendo uno dei periodi più difficili di sempre”.



Marco Lucenti vive a Monaco di Baviera e lavora in un centro di accoglienza per profughi e senza tetto. Marco è amministratore di un centro da 180 posti letto che ospita persone provenienti dall’Africa, oriente e medio oriente ma anche Est Europa.

Nel raccontare la percezione del problema coronavirus in Baviera Marco spiega: “Qui non si percepisce nulla. Ristoranti pieni, turisti, gente per strada. Misteriosamente in percentuale i morti sono molto di meno. Ci sarà una spiegazione ma non la so. La gente è abbastanza risentita perché vorrebbe che il governo seguisse il modello italiano. A sensazione direi che qui ci stanno stimando molto. Proprio da oggi sono cominciate le prime chiusure”.

“Si vive un po’ alla giornata – prosegue Marco -.Siamo sul chi va là. Ormai basta un lieve dolore alla schiena per pensare al virus. Questo virus si è insinuato nelle menti prima che nel sangue. Io lavoro in un centro accoglienza per profughi, stranieri in generale, persone con dipendenze, ex carcerati. Diciamo che sono abbastanza a rischio. Dall'inizio di questa storia, io e la mamma dei miei bimbi abbiamo scelto di seguire le raccomandazioni del nostro governo sembrando esse più attente. Qui il passaggio da "a noi non ci tocca" a "andrà tutto bene", non c'è ancora stato. Verrà nei prossimi giorni, intanto, nei limiti del possibile, stiamo in casa”.

“Comunque - conclude Marco – hanno avviato gli stessi provvedimenti che ha preso l'Italia. Non si parla ancora di quarantena ma la sensazione è che ci arriveremo rapidamente. Una cosa ho notato. La stima verso il popolo italiano, che canta dai terrazzi e allo stesso tempo lotta contro il virus negli ospedali sta aumentando. Mi imbarazza quasi, é come se facessero i complimenti a me, come se essere italiano significasse automaticamente essere coraggioso e amare la vita".



Matteo Resta è direttore media regionale McDonald’s a Singapore dove la guerra al virus si è aperta da tempo, da gennaio per la precisione, quando il contagio riguardava solo poche zone del mondo.

“La situazione a Singapore - racconta – è abbastanza preoccupante ma allo stesso tempo contenuta. Non siamo mai entrati al livello di allerta rosso Dorscom dal momento in cui il governo, aziende e cittadini hanno ottemperato alla predisposizione di tutte le misure necessarie sin dal primo caso a gennaio per ridurre drasticamente il numero di contagi. Attualmente, siamo al livello arancione della scala Dorscom con 266 casi riportati e zero morti”.

“Nonostante molte incertezze dal punto economico e sociale che questa crisi ha recato - racconta Matteo -, la stragrande maggioranza dei residenti a Singapore si è adattata repentinamente a questa nuova realtà. Si parla molto di new normal in questi giorni proprio perché la nostra vita va avanti anche se per molti aspetti è stata riadattata e ognuno, nel suo piccolo, cerca di contribuire al successo dell’esemplare contenimento del virus a Singapore. Per citare qualche esempio, molti colleghi, me compreso, si sono volontariamente organizzati per lavorare da casa. Non poter frequentare i colleghi per gli espatriati come me significa azzerare la vita sociale. Si sono però presentate le occasioni a riscoprire vecchi hobby dimenticati. Nel mio caso, strimpellare la chitarra. Una presa di generale coscienza della gravità della situazione è sempre stata un fattore determinante: probabilmente la ragione predominante per cui non ci ritroviamo ad una situazione più’ allarmante simile a quella che I paesi limitrofi come Tailandia, Malesia, Taiwan e Hong Kong”.

Il cuore di Matteo batte più forte quando pensa all’Italia e alla Spezia. “Vedere il mio paese e la mia città in questo stato è davvero un incubo. Il fatto di non poter contribuire a formare un coro che invochi alla tranquillità e alla responsabilità civile mi rattrista. Allo stesso tempo, mi sto rendendo che il popolo italiano, dopo un periodo di assestamento ed irresponsabilità, si sta dando da fare per sconfiggere il virus. Un esempio su tutti mia madre che, pur vivendo da sola e non avendomi al suo fianco, sta sfoderando la mia bandiera dell’Italia, l’ultima volta la usammo per i mondiali del 2006, incitando Pegazzano a non mollare”.



Andrea Sauchelli è professore associato di filosofia alla Lingnan University di Hong Kong dove vive. Lui già da un paio di mesi ha spostato le sue lezioni dalle aule… al web. “Io abito a Hong Kong che, pur essendo parte della Cina, mantiene ancora un certo livello di autonomia amministrativa - racconta -. Le misure iniziali prese dal governo locale, criticate aspramente da parte del personale medico della città, non prevedevano una chiusura totale della frontiera con il resto della Cina continentale, ma solo di alcuni nodi per ridurre le entrate. Con l’aumento dei casi, significativo a partire da fine gennaio fino a metà febbraio circa, sono cominciate le chiusure di scuole pubbliche, di alcuni uffici governativi e tutti coloro che possono svolgere il proprio lavoro da casa sono stati invitati a non andare in ufficio—per esempio, io insegno online da quasi due mesi. La gente ha reagito alla minaccia con ancora più consapevolezza e determinazione e il governo ha preso misure gradualmente sempre più restrittive. A partire da Giovedì, qualsiasi persona entrante a Hong Kong dovrà stare in quarantena per 14 giorni (a casa o in un edificio pubblico). Dopo aver limitato il numero di nuovi casi a partire da Marzo, il problema ora è quello di contenere nuovi focolai importati principalmente da Europei e Nordamericani—e ovviamente da persone provenienti dalla Cina continentale. Non credo che le scuole riapriranno alla fine del prossimo mese e tutti o quasi gli eventi pubblici di cui sono a conoscenza sono stati cancellati o rimandati a data da destinarsi. Con una popolazione di circa 7 milioni di abitanti, il dato odierno è di 192 casi e 4 morti su fonte del South China Morning Post”.



Per quanto riguarda la reazione della popolazione, Andrea racconta: “La gente ha cominciato a prepararsi non appena sono cominciate a trapelare notizie di un nuovo virus proveniente dalla zona di Wuhan—dopotutto la gente di Hong Kong non si è scordata la SARS del 2002-3. Dopo un periodo di relativo panico, gran parte della popolazione ha accettato psicologicamente la situazione e la maggioranza ha seguito le solite e ormai note indicazioni: evitare luoghi pubblici e assembramenti, stare in casa se non per vere necessità, e prestare particolare attenzione ad igiene personale. Molte palestre e altri centri ricreativi sono chiusi, ed in generale è aumentata l’igiene pubblica, per esempio i bottoni degli ascensori sono disinfettati quasi ogni ora in alcuni luoghi. La grande maggioranza della gente si mette la mascherina. La mia percezione è che chi non la indossa è considerato un free rider egoista: io mi metto la mascherina per proteggere te da me. Non posso essere sicuro di non essere contagiato perché, per esempio, potrei essere un portatore asintomatico e tu non metti la mascherina per proteggere me da te, quindi hai un vantaggio: non usi la mascherina e sei relativamente protetto dal contagio, senza pagarne il prezzo”.



Casa e l’Italia sono lontane e non c’è solo la preoccupazione: “Ovviamente quello che vedo sui vari notiziari e quello che mi riferiscono amici e parenti mi addolora profondamente. Non ho molto altro da aggiungere se non la speranza che da questa situazione emergano non solo episodi di isteria collettiva ma anche solidarietà, fermezza, forza d’animo e senso civico. In fondo, anche queste virtù fanno parte del bagaglio storico-culturale dell’Italia”.