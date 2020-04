Fuori provincia - Alle 12.00 di oggi, lunedì 6 aprile, le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 3.492.156 per più di 6,8 milioni di beneficiari, così suddivise:

indennità 600 euro 3.058.726

congedi parentali 190.243

Bonus baby sitting 31.480

CIGO 138.007 domande per 2.225.971 beneficiari

Assegno ordinario 73.700 domande per 1.299.997 beneficiari