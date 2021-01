Fuori provincia - Inps informa che l’organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base, in sigla USB PI, ha proclamato lo sciopero nazionale di due ore all’inizio di ciascun turno lavorativo per giovedì 28 gennaio 2021 del personale INPS. "In relazione all’adesione dei lavoratori al menzionato sciopero si potrebbero verificare disagi causati dalla ridotta attività. Si assicura la tempestiva riattivazione di tutti i servizi al termine dello sciopero", informano dall'Istituto.