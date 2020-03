In linea con il ministro c'è il maresciallo Campetto

Fuori provincia - C'era anche il maresciallo infermiere della Marina Militare Carla Maria Campetto in collegamento Skype con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. I sanitari delle forze armate sono dislocati da giorni nelle zone più difficili del contagio e tra questi tanti uomini e donne partiti dalla Spezia. "Grazie, ho riscontri di apprezzamento da tutti per quello che state facendo, per come lo state facendo e per i risultati raggiunti, a partire dal Presidente della Repubblica che mi ha sempre incoraggiato a trasmettere a tutti voi la sua vicinanza e il suo affetto - ha detto il ministro - Vi ringrazio perché sono consapevole che state lavorando in un contesto difficile, in un’emergenza inedita per tutti. Vi rappresento la riconoscenza del Presidente del Consiglio dei ministri, di tutti i ministri, del parlamento e di tutti gli italiani. Mi rendete orgoglioso".

Il maresciallo Campetto lavora in questi giorni presso l'ospedale milanese di Niguarda che compare nell’elenco dei 50 migliori ospedali del mondo, unico centro italiano della classifica World's best hospitals 2020. Collegate con lei dall’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo il tenente medico dell’esercito Karim Rachedi, dall’ospedale da campo di Piacenza il direttore sanitario colonnello Gennaro Palermo, dall’ospedale da campo di Crema il tenente colonnello Michele Ricci. "La battaglia è ancora lunga, abbiamo tanto lavoro da fare, ma insieme ce la faremo. Vi saranno richiesti altri sacrifici, ma ne verremo fuori. Siamo un Paese che vuole superare questa difficile prova e sa di poterlo fare. Questa è un’esperienza che vi cambierà per sempre. Grazie per quello che fate, il Paese ve ne è riconoscente ed è giusto che io lo testimoni a voi" ha dichiarato Guerini.