Fuori provincia - I nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi sono 25.271 a fronte di 147.725 tamponi effettuati Rispetto alle ultime 24 ore si registrano dunque 7.345 casi e 43.419 tamponi in meno. Il dato delle vittime si attesta invece e 356 mente le terapie intensive aumentano di 100 pazienti toccando quota 2.849 con 1.196 ricoveri ordinari (27.636 totali). Sempre a livello nazionale l'incremento odierno delle persone in isolamento domiciliare è di 13.402 unità.