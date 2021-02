Il motto 'Road to Rome' accompagna l'Associazione europea delle Vie Francigene

Fuori provincia - L'Associazione Europea delle Vie Francigene, per il suo ventesimo anniversario, si regala un pratico payoff: Road to Rome. Stesso nome scelto per la grande marcia da Canterbury a Roma, e da Roma a Santa Maria di Leuca, che partirà a fine primavera 2021 (passando anche in Lunigiana) per terminare all'inizio dell'autunno, organizzata appunto per le venti candeline del sodalizio. Il payoff è stato ufficializzato ed inserito all'interno del logo dell'associazione. "Incorporare nel logo ufficiale la scritta Road to Rome significa soprattutto mettere in connessione diretta l'itinerario culturale della Via Francigena con la sua meta, Roma appunto. Via Francigena e Roma si 'fondono' dunque insieme, sulle tracce degli antichi viandanti che sempre più numerosi arrivano alla Città Eterna da tutto il mondo seguendo le tracce di Sigerico", spiegano dall'associazione.