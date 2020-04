Il bazooka di Conte: 400 miliardi per le imprese

Fuori provincia - Quattrocento miliardi di euro, la metà destinato al mercato interno e l’altra metà all’export. È questo il bazooka imbracciato dal governo Conte per dare ossigeno all’economia italiana, ferma in larga parte da un mese a questa parte. L’iniezione di liquidità, annunciata in serata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, sarà gestita dal Fondo centrale di garanzia. Le garanzie ai prestiti, che potranno arrivare fino a 5 milioni di euro, saranno a carico dello Stato fino al 90%. Tutte le aziende potranno accedere al credito, indipendentemente dalle dimensioni e dal fatturato.