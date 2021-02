Il basilico? Coltivato a bordo della stazione spaziale internazionale

Fuori provincia - Basilico nello spazio, ebbene sì. "Se anni fa ci avessero detto una cosa del genere - racconta il presidente Toti sulla sua pagina Facebook -, nessuno ci avrebbe creduto... eppure! Guardate bene la foto. Sono germogli di basilico e sono i primi a nascere nello spazio! Una notizia che ci arriva direttamente dalla Stazione spaziale internazionale e dall’astronauta giapponese Soichi Noguchi. Stanno sperimentando la coltivazione del basilico nelle piu` particolari condizioni dettate dallo spazio. Beh, ovviamente non sara` come il nostro ma... piu` avanti possiamo provare a dargli una possibilita`?". E ovviamente tra i commentatori c'è chi si affretta a sottolineare che il basilico prodotto nel cosmo mai sarà come quello di Prà.