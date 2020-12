Il Governo valuta l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale medico sanitario del Paese

Sarebbe una strategia per contrastare i dati raccolti in queste ore che vedrebbero un’adesione volontaria alla campagna di somministrazione non altissima a livello sanitario.

Fuori provincia - A poche ore dall’inizio ufficiale della campagna di vaccinazione, inaugurata domenica scorsa con il Vaccine Day, il governo starebbe già valutando un aggiustamento sulla “copertura” della somministrazione, soprattutto in ambito sanitario: secondo alcune indiscrezioni riportate dagli organi di stampa nazionali l’esecutivo potrebbe valutare l’obbligo per tutto il personale medico sanitario del nostro paese. L’eventuale scelta sarebbe una strategia per contrastare i dati raccolti in queste ore che vedrebbero un’adesione volontaria alla campagna di somministrazione non altissima a livello sanitario, con una media di “astensione” a livello nazionale del dieci per cento.