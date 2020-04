Il Cnr lancia un questionario online sul Covid-19

Fuori provincia - Un questionario online, con risposte raccolte in forma anonima, rivolto ai cittadini per giungere a una stima della reale diffusione dell’infezione da Covid19 in Italia, così da fornire alle autorità sanitarie un contributo immediato per la definizione di programmi di sorveglianza e intervento, in attesa che dati più certi arrivino dalla combinazione dell’esito del tampone nasofaringeo con il test sierologico su campioni di popolazione.



È il progetto "Epicovid19" messo a punto, partendo da strumenti già disponibili per il nuovo coronavirus e per precedenti epidemie, dall’Unità di Epidemiologia dell’Istituto di tecnologie biomediche (Itb) del Cnr in collaborazione con il Dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell’Ospedale Sacco, Università degli Studi di Milano, diretto dal Prof. Massimo Galli, l’Istituto di neuroscienze (In) e l’Istituto di fisiologia clinica (Ifc) del Cnr, la Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg) e la Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).



I dati epidemiologici finora si sono finora basati solo su pazienti con sintomatologia grave, senza poter considerare i casi d’infezioni lievi o asintomatiche che non hanno richiesto ricovero e cure mediche intensive o sub-intensive. Una valutazione più precisa della prevalenza di Covid19 a livello nazionale e delle caratteristiche epidemiologiche associate consentirebbe, invece, una solida base per stimare dei tassi di mortalità e letalità più robuste, prendere appropriate decisioni di politica sanitaria e di misure del contenimento, riallocare risorse sanitarie per la gestione dell’emergenza e costruire solidi modelli statistici previsionali.



Il questionario, che si propone di raggiungere ogni fascia adulta della popolazione, è disponibile a questa pagina web: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Epicovid19_CNR?language=it



Sono responsabili dello studio Fulvio Adorni e Federica Prinelli dell'Unità di Epidemiologia dell’Istituto di tecnologie biomediche (Itb) del Cnr, centro coordinatore.



Il team di ricerca comprende:



- Consiglio nazionale delle Ricerche: N. Jesuthasan, A. Sojic, C. Pettenati, G. De Bellis (Cnr-Itb, Centro coordinatore); S. Maggi, M. Noale, C. Trevisan (Cnr-In); F. Bianchi, S. Molinaro, L. Bastiani (Cnr-Ifc).



- Dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell'Università degli studi di Milano e Malattie Infettive dell’ASST FBF Sacco: M. Galli, S. Rusconi, G. Zehender.



- Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg): R. Antonelli Incalzi, R. Di Bari, C. Pedone.



- Società Italiana di malattie infettive e tropicali (Simit): M. Tavio, C. Mastroianni, S. Nozza.