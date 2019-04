Il Cai della Spezia a Sant'Anna di Stazzema per il 25 aprile

Fuori provincia - Come ogni 25 aprile, il Cai della Spezia ha celebrato la Festa della Liberazione. Quest’anno la scelta è caduta su un luogo particolarmente simbolico, S.Anna di Stazzema, teatro di una delle stragi più disumane perpetrate dai nazi-fascisti. Un gruppo di circa 40 persone ha percorso il sentiero che da Capriglia porta a S.Anna, da lì l’ascesa al Monte Rocca per poi rientrare a Capriglia.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la sezione Cai di Forte dei Marmi.

Come ha sottolineato il nuovo presidente della sezione spezzina Alessandro Bacchioni, “il 25 aprile non è una ricorrenza rituale ma l’occasione di riflettere sui valori di cui devono farsi portatori tutti i soggetti organizzati della società civile al fine di impedire che eventi storici così tragici possano ripetersi”.