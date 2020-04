I nuovi contagi sono 2.972, calano i ricoverati

Fuori provincia - Ammonta a 91.246 il numero complessivo di malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.972. Ieri, sabato, l'incremento era stato di 2.339. Numeri, questi, forniti dalla Protezione Civile nella consueta conferenza stampa di fine pomeriggio. Occasione nella quale il capo della Protezione civile Borrelli ha dato due buone notizie: il calo dei ricoverati in Terapia intensiva, oggi 3.977, 17 in meno di ieri; e il calo dei ricoverati in reparti ordinario, che sono 28.949, 61 in meno di ieri. 58.320 sono i positivi in isolamento domiciliare, che sono asintomatici o con sintomi leggeri. Oggi inoltre si registrano 525 decessi, il numero più basso dal 19 marzo. Ieri i decessi refertati erano stati 766. Oggi si rilevano poi 819 guariti (il totale è di 21.815). Borrelli ha invitato gli italiani “a non abbassare la guardia” e il presidente dell'Istituto superiore di sanità, professore Silvio Brusaferro, pur riconoscendo la decrescita della curva, ha appunto spiegato che è necessario confermare ogni giorno il miglioramento. “Necessario altresì immaginare una fase 2, cioè ragionare su quelle misure necessarie per lo svolgimento delle nostre vite ma capaci di contenere al massimo la diffusione dell'infezione”, ha aggiunto Brusaferro.