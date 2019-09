I geometri spezzini si addestrano per fronteggiare una calamità

Fuori provincia - Nella giornata di Venerdì 20 Settembre si è svolta sul territorio del Comune di Berceto (PR) l'esercitazioni interregionale di A.Ge.Pro. (Associazione Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile) che ha visto coinvolti sul campo i Geometri di tre regioni.

Moltissimi i Geometri appartenenti alle rispettive Associazioni Regionali e Provinciali dell’Emilia Romagna, della Toscana e della Liguria, che si sono cimentati in una simulazione di un’evento calamitoso sismico che nel caso specifico ha interessato oltre al capoluogo del comune di Berceto alche le frazioni limitrofe.



Oltre 80 i professionisti organizzati in 20 squadre composte da Geometri di varia esperienza, tra i quali gli specialisti abilitati dal Dipartimento di Protezione Civile AEDES (Agibilità e danno nell’emergenza sismica), che hanno valutato lo stato di sicurezza residua degli immobili, secondo le procedure definite dal “Dipartimento” al fine di determinare, il possibile utilizzo dell’edificio anche a seguito di prescrizioni di interventi costituiti da opere provvisionali o l’inagibilità degli stessi, con l’avvio delle azioni da intraprendere per le fasi di emergenza e post emergenza.

Molti dei tecnici presenti sono reduci dall'esperienza dei sismi dell’Aquila 2009 dell’Emilia 2012 e del Centro Italia agosto ed ottobre 2016; hanno messo a disposizione la loro preziosa esperienza acquisita sul campo al servizio degli altri colleghi al fine di formare specifiche figure tecniche indispensabili per la sicurezza, la pubblica incolumità della popolazione, e la gestione economica, logistica e amministrativa delle fasi emergenziali.



L'evento, patrocinato dal Comune di Berceto, si è svolto grazie all'impeccabile organizzazione del Collegio dei Geometri di Parma e dei volontari del relativo gruppo provinciale di A.Ge.Pro che hanno istituito un campo base presso la Casa degli Alpini, dove si è tenuta la seconda fase dell'esercitazione sulla compilazione delle schede di agibilità per ogni edificio ispezionato.

Il contributo Ligure all'evento ha visto l' impiego di 12 Geometri del Collegio di Genova, 2 di Savona e 12 Spezzini; presenti all'evento anche il presidente del Collegio Provinciale dei Geometri della Spezia , Stefano Giangrandi , due consiglieri Elio Manfucci ed Alessio Tesconi dove quest’ultimo anche in veste di volontario tecnico.



I tecnici Spezzini del neo costituito gruppo A.Ge.Pro Provinciale della Spezia che hanno partecipato all’evento sono i Geometri Stefano Vannucci, Giorgio Bernazzani, Lorenzo Bardelli, Lorenzo Barletta, David Bertolini, Riccardo Bertucci, Clivia Cavallini, Michael Elisei, Giacomo Maregatti, Gino Peoni ed Andrea Scopsi, i quali hanno potuto perfezionate la loro preparazione tecnico-operativa calandosi in uno scenario realistico, al fine di porre le competenze così acquisite a disposizione della collettività in contesti di emergenze locali e nazionali.