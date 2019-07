Hai avvistato un delfino? Segnalarlo alla Marina è più saggio che fare un post su Facebook...

Fuori provincia - L'Istituto Idrografico della Marina ricorda a chi va per mare che è possibile segnalare l'avvistamento di cetacei, compilando la Scheda di avvistamento dei mammiferi marini . I dati raccolti saranno condivisi con gli enti scientifici per la tutela degli animali.



Questo importante contributo al monitoraggio dei mammiferi nel Mediterraneo può essere realizzato con un click, compilando la scheda di avvistamento. Ogni dato è importante, la specie, il luogo di avvistamento o la presenza di cetacei in branco piuttosto che di un esemplare isolato.

Se non si hanno tutte le informazioni richieste nella scheda non importa, può essere compilata anche in parte.



L'Istituto Idrografico della Marina unirà queste informazioni con quelle raccolte durante le attività di ricerca oceanografica di campagna e le registrerà in un database condiviso con gli altri enti scientifici nazionali e internazionali che si occupano di tutela dell'ambiente marino.



Studiare i mammiferi marini è, infatti, funzionale per la tutela dell'ambiente: "il delfino è un amico geniale per tutti e aiuta il genere umano", diceva Plutarco (I secolo d.C.).



Il tuo contributo conta...