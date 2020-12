Governo orientato alla linea dura: impianti sciistici chiusi

Fuori provincia - A guardare la neve scendere copiosa viene voglia di prendere gli sci e raggiungere le piste di montagna ma a quanto pare il dpcm non permetter nessuna indulgenza e gli impianti rimarranno chiusi nonostante governatori e operatori del settore avessero proposto un pacchetto di linee guida per prevenire il contagio. Salta anche l’ipotesi di un coordinamento europeo per evitare la concorrenza sleale di altri Paesi: ognuno deciderà per sé. Per questo si potrebbe decidere per la chiusura delle frontiere verso Paesi confinanti dove gli impianti sono aperti, ad esempio la Svizzera. Rimarranno però aperti gli alberghi di montagna.