Francobolli Ail e Aic per la serie tematica "Il senso civico"

Fuori provincia - Poste Italiane comunica che ieri 21 giugno 2019 sono stati emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “Il senso civico” dedicati “all’assistenza ai malati”, ed in particolare all’AIL - Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma e all’Associazione Italiana Celiachia, rispettivamente nel 50° anniversario e nel 40° anniversario della fondazione, relativi al valore della tariffa B pari a 1,10€ ciascuno.



Tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari per il francobollo dedicato all’AIL e seicentomila esemplari per il francobollo dedicato all’AIC.

Fogli da quarantacinque esemplari per il francobollo dedicato all’AIL e ventotto esemplari per il francobollo dedicato all’AIC.



I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.



Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobollo dedicato all’AIL; Francesco Corli per il francobollo dedicato all’AIC.



Le vignette raffigurano rispettivamente:

• il logo del 50° anniversario dell’AIL, Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma,

delimitato in basso dal claim: “Dal 1969 a fianco dei pazienti”;

• una serie di elementi figurativi rappresentativi delle molteplici competenze dell’Associazione Italiana Celiachia su cui campeggia l’acronimo dell’Associazione e, in alto, il logo del 40° anniversario dell’AIC.



Completano i rispettivi francobolli la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.



L’annullo primo giorno di emissione per il francobollo dedicato all’AIL è disponibile presso l’ufficio postale Roma V.R., mentre per il francobollo dedicato all’AIC è disponibile presso lo spazio Filatelia Genova.



Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.



Per l’occasione sono stati realizzati due folder, uno per il francobollo dedicato all’AIL e uno per il Francobollo dedicato all’AIC, in formato A4 a due ante contenente il francobollo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione, al costo di 12€ ciascuno.