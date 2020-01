Firmato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Ventasso e Mangia Trekking

Fuori provincia - Nell’alto Appennino, tra la Lunigiana, la Garfagnana e l’Emilia, il Comune di Ventasso e l’associazione Mangia Trekking, hanno siglato un interessante protocollo d’intesa per le collaborazioni “outdoor” e didattiche. L’alpinismo lento si conferma una realtà turistico-sportiva e culturale rilevante, in un territorio di montagna che si estende per circa 260 Kmq, oltre sei volte il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Testimonial di due importanti aziende italiane del settore escursionismo/alpinismo (AKU e CAMP), l’associazione è stata tra gli ideatori di questa disciplina, che nel tempo è divenuta, e si è affermata quale modello turistico nazionale.



Il “turismo lento italiano” appunto. Il triennale accordo è stato firmato a Busana, nella sede del Comune di Ventasso, dove il sindaco Dottor Antonio Manari, già medico primario di cardiologia presso l’ospedale di Reggio Emilia, ed il Com.te Giuliano Guerri, presidente del Mangia Trekking, attraverso una diretta facebook, hanno illustrato le particolarità di una collaborazione, la quale si prefigge di contribuire a promuovere e sviluppare sempre più le attività a sensibile e positivo impatto turistico sul territorio. Nell’incontro è stato evidenziato inoltre, che l’amministrazione comunale, sostiene e promuove questo sport non competitivo, aperto alle famiglie ed ad un pubblico allargato, anche con incontri didattici nelle scuole, perché importante dal punto di vista della salute delle persone.



Così nei prossimi anni in un territorio di montagna, che fu dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, l’associazione Mangia Trekking, partendo dal suo alpinismo ed escursionismo, combinati con l’enogastronomia e la fotografia dei territori, sarà presente in ogni stagione, svolgendo attività, anche di tendenza, per continuare a suggerire e generare nuove iniziative, contribuendo ad accrescere la frequentazione dei luoghi e la loro economia.