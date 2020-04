Fase 2: sì alle visite ai congiunti e al cibo da asporto. Prezzo calmierato per le mascherine

Fuori provincia - Visite ai congiunti, riapertura del commercio all'ingrosso per costruzioni e manifatture, attività fisica anche lontano da casa (ma con un distanza minima di 2 metri) e obbligo di rimanere a casa per chiunque abbia i sintomi. Sono solo alcune delle novità che saranno introdotte a partire dal 4 maggio in Italia, quando il Paese entrerà nella cosiddetta Fase 2.

I contenuti del decreto del presidente del consiglio dei ministri sono stati illustrati dallo stesso premier poco fa in diretta da Palazzo Chigi.



"La curva potrebbe ritornare a risalire. Questo rischio c'è e dobbiamo assumercelo", ha esordito Giuseppe Conte, mantenendo dunque la guardia alta nei confronti della diffusione del Covid-19.

"Nella Fase 2 sarà comunque fondamentale il mantenimento delle distanze e di un comportamento responsabile. Se vuoi bene all'Italia devi evitare che il rischio contagio si diffonda, come? Non avvicinandosi mai a meno di un metro dalle altre persone. Anche con i familiari dobbiamo rispettare questa precauzione: un contagio su quattro avviene proprio nell'ambito delle relazioni familiari. Vogliamo ripartire, ma serve mantenere il distanziamento sociale: se ami l'Italia mantieni le distanze".



Conte ha spiegato che il governo e gli organismi statali vigileranno affinché la curva del contagio non risalga e interverrà in modo rapido e tempestivo laddove l'andamento della curva dovesse essere critico.

Il premier ha parlato di "una prova molto dura, una sfida complessa nei prossimi mesi". "Dopo varie settimane molti vorrebbero un definitivo allentamento. Potremmo prendercela, provare rabbia e risentimento contro chiunque, oppure possiamo scacciare via rabbia e risentimento e pensare a quello che possiamo fare per risollevare la nostra comunità. Dipende da noi, ciascuno di noi. Nei prossimi mesi - ha dichiarato Conte - dobbiamo gettare le basi della ripartenza e rimboccarci le maniche. Il governo avvierà una stagione intensa di riforme per cambiare le cose che non vanno in questo Paese, alcune anche da molto tempo".



Mascherine chirurgiche a 50 centesimi e provvedimenti economici

Tra le novità annunciate nel periodo di convivenza con il virus, Conte ha spiegato che il commissario Arcuri emetterà un'ordinanza per calmierare il prezzo mascherine e che ci sarà un forte impegno del governo per eliminare l'Iva: il prezzo dovrebbe così divenire di 50 centesimi di euro per le mascherine chirurgiche.

"Ci siamo battuti in Italia e in Europa. Con l'ok al Recovery fund abbiamo affermato un principio importante: la risposta all'emergenza deve essere comune, rapida e coraggiosa. Il ventaglio si è arricchito e i Paesi più colpiti potranno imboccare la strada più rapida per la ripresa. Si è tratta di un grande risultato di squadra. Stiamo lavorando per nuove misure economiche: qualcuno è insoddisfatto, lo capiamo, ma lo sforzo è grande. L'Inps ha liquidato 6 milioni di bonus, alcuni attendono ancora, ci sono ritardi di cui mi scuso personalmente. Il Paese non riparte senza le imprese, stiamo studiando come fare per consentirlo. Con un nuovo decreto da 55 miliardi avremo più fasce, più bonus. E stiamo pensando di rinnovare il bonus da 600 euro automaticamente, con un semplice click. Ma il vero obiettivo non è quello di avere più sussidiati, ma più occupati. Dobbiamo pensare a settori come turismo che non recupererà il terreno perduto, servirà un'imponente iniezione di liquidità da parte del governo".



I contenuti del nuovo Dpcm

"Dal 4 al 18 maggio avremo la conferma generalizzata per le misure di distanziamento e per gli spostamenti all'interno delle regioni: le motivazioni che li consentiranno saranno salute, lavoro e comprovate necessità. A queste aggiungiamo la possibilità di fare spostamenti mirati per fare visita ai congiunti. Ma nel rispetto delle distanze.

Ci sarà anche una regola più stringente per chi presenta sintomi e febbre oltre 37,5 gradi: devono, non è più solo raccomandato, rimanere presso il domicilio e chiamare il medico.

Resta il divieto di fare party e assembramenti privati. I sindaci potranno disporre la chiusura di aree nelle quali non sia garantito il rispetto delle norme, ma in linea di massima consentiremo l'accesso a parchi e giardini pubblici. L'attività motoria e sportiva - ha detto Conte - sarà possibile anche allontanandosi da casa ma con una distanza di almeno due metri tra le persone. Per le cerimonie funebri ci sarà una apertura, per le altre cerimonie è allo studio un pacchetto di restrizioni con la task force. Bar e ristoranti potranno effettuare servizio di vendita con asporto, ma senza assembramenti davanti alla porta: si entrerà uno alla volta e il consumo non sarà consentito davanti al luogo di ristoro. Dal 4 maggio riapriranno anche le attività di manifattura, le costruzioni e il commercio all'ingrosso con il presupposto che dovranno rispettare rigorosamente i protocolli. Un passaggio critico è rappresentato dai flussi verso le aziende: anche in questo caso sarà indispensabile il rispetto in maniera puntuale dei protocolli siglati. La collaborazione con le Regioni dovrà essere ancora più integrata e sarà necessario conoscere l'andamento delle curve di contagio e l'adeguatezza di ogni sistema sanitario. A 3 giorni dal decreto il ministro indicherà condizioni sentinella in seguito alle quali ci saranno immediati provvedimenti per limitare ogni tipo di rischio".



Guardando avanti il premier ha annunciato che il 18 maggio dovrebbe scattare la riapertura del commercio al dettaglio, ma anche di musei, mostre, biblioteche e allenamenti di atleti di sport a squadre. "E dal 1° giugno vorremmo riaprire più ampiamente bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri e centri di massaggio", ha concluso Conte.