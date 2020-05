Fase 2, ecco tutte le misure per gli esercizi commerciali

Fuori provincia - Nella cosiddetta "fase 2" gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, al fine di limitare e contrastare la circolazione del nuovo coronavirus e garantire acquisti in sicurezza, devono rispettare le seguenti misure di igiene e prevenzione previste dal decreto del 26 aprile. Ecco un vademecum da parte del Ministero della Salute



1. DISTANZA

Assicurare il mantenimento di un metro di distanza interpersonale in tutte le attività



2. PULIZA DEI LOCALI

Garantire l'igiene ambientale con una frequenza di almeno due volte al giorno



3. ARIA

Mantenere un'adeguata aerazione naturale e il ricambio d'aria



4. IGIENE DELLE MANI

Mettere a disposizione gel igienizzante per la disinfezione delle mani (in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento)



5. MASCHERINE

Utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi e dove non sia possibile il distanziamento sociale



6. GUANTI

Usare guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, in particolare in caso di alimenti e bevande



7. INGRESSI DILAZIONATI

Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:



- attraverso ampliamenti delle fasce orarie

- per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori

- per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadrati, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita



8. INFORMAZIONI

Dare adeguata comunicazione alla clientela per garantire il distanziamento in attesa di entrare