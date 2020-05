Fase 2: cosa si può fare e come lo si deve fare

Fuori provincia - A partire da lunedì 4 maggio 2020 ci saranno modifiche alle norme di comportamento da adottare. Ecco qui le novità nel modo più semplice e sintetico possibile.



SPOSTAMENTI

- Permessi gli spostamenti all’interno della Regione con autocertificazione per esigenze di lavoro, necessità, salute, visita a parenti;

- No a spostamenti tra Regioni, se non per motivi di salute, comprovate esigenze lavorative o urgenze;



I SINTOMATICI

- Dovranno rimanere in casa tutte le persone che presentano sintomi febbrili e da infezione respiratoria;



INCONTRI

- Sarà possibile rivedere i familiari stretti senza vere e proprie riunioni familiari, indossando la mascherina e le distanze interpersonali;

- Resta valido il divieto di assembramenti, anche in casa;

- Sopratutto per proteggere gli anziani è prescritto l'uso della mascherina;



ATTIVITÀ FISICA

- Sarà consentita la ripresa dell’attività motoria all'interno del territorio comunale (da soli o a distanza di sicurezza di 2 metri – ovviamente eccezione per persone che abitano sotto lo stesso tetto);

- Sì all'attività motoria con i figli o alle passeggiate con persone non autosufficienti.

- Potranno riprendere ad allenarsi anche gli atleti professionisti delle attività individuate dal Coni, non gli sport di squadra.

- I parchi giochi dei giardini pubblici rimangono ancora CHIUSI;

- È possibile pescare da terra;

- Si può fare il bagno;

È comunque sempre *obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri



BAR E RISTORANTI

- Oltre alla consegna a domicilio (già prevista) sarà possibile fare ristorazione attraverso la vendita da asporto (sono sempre vietati gli assembramenti davanti a bar e ristoranti);

- È vietato il consumo all’interno e nei pressi del locale;



NEGOZI

- Riapertura fissata per il *18 maggio* per esercizi commerciali al dettaglio;



FUNZIONI RELIGIOSE

- Potranno essere nuovamente celebrati i funerali, ma solo alla presenza degli stretti familiari, non più di 15 persone e preferibilmente all’aperto;

- No ancora - invece - alle messe;



ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Si riparte con il comparto manifatturiero, edilizia e cantieri, commercio all'ingrosso funzionale a queste filiere

- Sono ancora sospese manifestazioni organizzate, così come eventi, spettacoli; stesso discorso per biblioteca; le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere.



Sono probabili ulteriori novità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.