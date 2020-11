Faq dpcm, stop ovunque ai mercatini di Natale

Fuori provincia - ”Le manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale e anche quelle di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate”. Nelle pieghe del dpcm, attraverso le faq ufficiali pubblicati sulla pagina web del Governo, un po' di chiarimenti utili a tutte le regioni, indipendentemente dall'area di appartenenza.



Sempre per spiegare nel dettaglio alcuni aspetti del decreto, si chiarisce che è possibile ma anche fortemente sconsigliato spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro: si può fare insomma ma solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per cause di forza maggiore. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.