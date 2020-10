Fa buio sempre più presto e dal 25 ottobre ancora di più

Fuori provincia - Giornate sono sempre più corte, il sole tramonta prima e le piogge in quantità che hanno caratterizzato gran parte della prima metà del mese di ottobre contribuiscono all'atmosfera molto molto autunnale che stiamo percependo in questi giorni, particolarmente.



E da domenica prossima l'effetto inverno sarà completato: nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre termina l’ora legale e si passa all’ora solare. Il cambio orario avverrà alle 3.00, che quindi diventeranno le 2.00. Gli orologi dei dispositivi connessi (smartphone, smartwatch) aggiornano l’ora in automatico. Chi ha orologi e sveglie che si regolano manualmente dovrà ricordarsi di spostare le lancette indietro di un’ora a partire dalle 3.00 di domenica 25 ottobre.