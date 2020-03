Esodo verso Sud vietato: "Si resti nel comune in cui ci si trova"

Fuori provincia - Sembra incredibile, ma è così: all'indomani della comunicazione delle nuove restrizioni governative con cui vengono chiuse tutte le fabbriche non strategiche i ministeri dell'Ambiente e dell'Interno sono stati costretti a emanare un ennesimo decreto che ha lo scopo di impedire l'esodo da Nord a Sud delle maestranze rimaste senza lavoro. Da settimane si veicolano messaggi che invitano a muoversi il meno possibile eppure alcuni governatori delle Regioni del Sud hanno chiesto a gran voce questo provvedimento, per impedire che persone potenzialmente contagiate attraversino il Paese per riunirsi alle proprie famiglie.



L'ordinanza vieta alle persone di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza per motivi di salute. La misura è immediatamente in vigore e già dal primo pomeriggio sono partiti i servizi di presidio delle stazioni ferroviarie da parte delle forze dell'ordine.