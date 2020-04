Esami, la ministra: "Nessun 6 politico, riconosciamo valore didattica a distanza"

Fuori provincia - “Questo decreto ci permetterà di terminare l'anno scolastico e di traghettarci al prossimo. La didattica a distanza? Facciamo chiarezza: non deve essere visto come uno strumento opzionale, ma anzi come una chiave di volta per il sistema educativo. Ci sta consentendo di concludere l'anno scolastico. Riconosciamone il valore dando in tal modo dignità al lavoro fatto da insegnanti e studenti”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina nel corso della conferenza stampa tenutasi stasera per illustrare il nuovo decreto governativo, di marca eminentemente economica. Affiancata al premier Conte e dai ministri Guaglieri e Patuanelli, la Azzolina, in merito agli esami delle scuole medie e delle superiori, ha spiegato che “nessuno sarà lasciato indietro. Faremo esami che tengano conto dei reali apprendimenti, raggiunti anche con la didattica a distanza, e del lavoro svolto nel quinquennio. 6 politico? Non si può sentir parlare di 6 politico, una categoria vetusta che non guarda alla maturazione dello studente nell'intero percorso didattico. E se qualcuno dovrà recuperare degli apprendimenti lo farà a settembre”. La ministra si è infine scusata con i precari della scuola: “Non riusciamo ad aggiornare le graduatorie a causa di procedure vetusta e delle lacune del nostro Paese in termini di digitalizzazione”.