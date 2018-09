Entro il 1° luglio 2019 obbligatorio il seggiolino anti abbandono

Ancora da quantificare la spesa per le famiglie, possibili agevolazioni fiscali.

Fuori provincia - Ogni automobilista che trasporti un minore di 4 anni a bordo dovrà dotare il seggiolino per bambini di un sistema che eviti l'abbandono in auto. Anche il Senato conferma la modifica al Codice della strada con con 261 voti favorevoli, nessun voto contrario e un'astensione, dando il via libera il disegno di legge 766. Le caratteristiche tecniche e funzionali del dispositivo saranno definite da un successivo decreto del Ministero infrastrutture e trasporti da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento e l'obbligo si applicherà decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, e comunque entro il 1° luglio 2019.



Per il triennio 2019-2021, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme. Per ognuno di questi anni è previsto uno stanziamento di 80mila euro. Rimane da capire quale potrà essere il costo per le famiglie. In questo senso non sono escluse "con appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel tempo".