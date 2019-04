E' la Settimana europea delle vaccinazioni, contro ogni bufala

Fuori provincia - Dal 24 al 30 aprile si celebra in tutto il mondo la Settimana mondiale delle vaccinazioni promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e, a livello europeo, dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Le vaccinazioni, come sottolinea l’OMS, salvano milioni di vite ogni anno, ma i Paesi devono intensificare gli sforzi per garantire i benefici a tutte le persone. La vaccinazione rappresenta un intervento tra i più vantaggiosi al mondo, eppure, secondo una stima, nel 2017 quasi 20 milioni di bambini non sono vaccinati e circa 1,5 milioni di bambini sono morti per malattie prevenibili con vaccino.



Il claim quest'anno è "Protected Together: Vaccines Work" e celebra i Vaccine Heroes della vita reale, dai genitori, ai membri della comunità, agli operatori sanitari, ai ricercatori, che contribuiscono, ognuno per il proprio ruolo, a proteggere la salute di tutti con i vaccini.

Le vaccinazioni in cifre



Nel 2017:

116,2 milioni i bambini vaccinati nel mondo

dal 2010, 113 paesi hanno introdotto nuovi vaccini.



Nonostante questi progressi, in tutto il mondo continuano a verificarsi focolai di morbillo, difterite e altre malattie prevenibili con i vaccini e ci sono quasi 20 milioni di bambini non vaccinati.