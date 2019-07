Due giorni senza social, è sciopero globale: "Potere in mano a pochi"

Fuori provincia - "Il 4 e 5 luglio, o almeno uno dei due giorni, le persone che hanno delle rimostranze nei confronti dei social network si astengano dall'utilizzarli. Tu ci sarai?". La domanda è fatta a qualche centinaio di persone in tutto il mondo, coloro i quali utilizzano strumenti in mano a multinazionali ogni giorno per più ore al giorno. Spesso senza farsi troppe domande su come questi strumenti vengono amministrati. E' Larry Sanger, uno dei padri di Wikipedia, a lanciare l'idea di due giorni per dimostrare di essere consapevoli che è necessario "essere consapevoli" di qual è il meccanismo a cui si dà linfa. Ovvero, se tutto questo è gratis in che modo lo sto pagando? "Chiederemo che queste gigantesche e manipolatorie corporazioni ci restituiscano il controllo dei nostri dati personali, della nostra privacy e della nostra esperienza di utenti", scrive Sanger.

L'hashtag scelto è #SocialMediaStrike, da usare per generare un unico post per dichiarare la propria adesione allo sciopero. La rivendicazione dei propri diritti digitali si può leggere per intero (in inglese) qui: Declaration of Digital Independence.