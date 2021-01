Due giorni di zona gialla 'rafforzata', ecco come funziona

Fuori provincia - L'Italia si appresta ad affrontare una due giorni di zona gialla 'rafforzata': questo lo scenario per

giovedì 7 e venerdì 8 gennaio 2021. Con le seguenti regole: vietati gli spostamenti tra regioni tranne che per motivi di lavoro, salute, necessità, o per rientrare a casa (residenza, domicilio, abitazione); bar e ristoranti aperti al pubblico fino alle 18.00, con asporto consentito fino alle 21.00 e consegne a domicilio senza restrizioni. Scuole materne, elementari e medie con attività didattica in presenza. Negozi aperti. Permane il 'coprifuoco' dalle 22.00 alle 5.00.