Dpcm, come raggiungere il partner o la seconda casa e quanti amici si possono invitare a cena?

Fuori provincia - Confermato il divieto di vendita da asporto alle 18 per i bar e le altre attività commerciali che vendono bevande e alcolici, come le enoteche. Le scuole superiori che dovranno organizzarsi per garantire che dal 50% al 75% della popolazione studentesca possa accedere alla didattica in presenza. Nella bozza del Dpcm che sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo e il cui testo è in fase di definizione in queste ore sono questi i punti salienti. Per le scuole dell’infanzia, per le elementari e le medie, la didattica continuerà a svolgersi “integralmente in presenza”. Prevista inoltre una mini-proroga dell’invio delle cartelle esattoriali: sul tavolo del Consiglio dei ministri oltre alla richiesta di scostamento ci sarà anche un decreto legge ad hoc per rinviare a fine gennaio la ripresa dell’invio degli atti della riscossione, in attesa di un provvedimento più complessivo.



Liguria verso la zona arancione. Secondo gli ultimi dati da lunedì 18 gennaio potrebbero essere fascia arancione Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Puglia, Umbria e Veneto. In bilico verso il rosso ci sono invece la Lombardia, l’Emilia-Romagna e la Calabria. Potrebbero rimanere in giallo Toscana, Molise e Campania. In zona arancione bar e ristoranti chiusi, vietati gli spostamenti fuori dal proprio comune anche per andare nelle seconde case, aperti negozi, centri estetici, parrucchieri, consentito lo spostamento fra comuni inferiori ai 5mila abitanti.



Anche nelle zone rosse sarà possibile andare a casa di amici e parenti, in massimo due persone. Lo prevede la bozza del Dpcm in vigore dal 16 gennaio. "Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale“. Chi vive nei comuni con meno di 5mila abitanti, dice ancora il decreto, potrà invece spostarsi per una distanza non superiore ai 30 km dal confine, con esclusione dei capoluoghi di provincia”.