Doppi turni o didattica mista, a settembre (forse) si riparte

Fuori provincia - Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità lo aveva detto due giorni fa a 'Che tempo che fa' su Rai2: "E' possibile riflettere sulla riapertura delle scuole al prossimo anno". I ragazzi sono fermi dall'ormai lontano lunedì 24 e se tanto s'è detto su come poter finire l'anno in corso, poco, se non pochissimo si è affrontato l'argomento in prospettiva. Gli studenti chiuderanno l'anno tutti promossi anche se non si sa con quali formule, così come non è stato ancora detto se l'esame orale avverrà a scuola o a distanza.



Sul prossimo anno da Fazio, Locatelli lo solo fatto qualche accenno, chiarendo che sarà il governo a prendere qualsiasi decisione. Molto, anzi quasi tutto, dipenderà da come i numeri dei contagi si svilupperanno nei prossimi due mesi: nel decreto del 6 aprile il governo ha previsto un ritorno anticipato per tutti fin dal primo settembre con poco meno di un mese che servirà da raccordo per recuperare quanto meno parzialmente le materie ineludibili, lasciate indietro quest'anno. Ma non potrà essere soltanto una questione di didattica, perché la riorganizzazione sarà fondamentale: innanzitutto perchè i nostri istituti scolastici dovranno essere a prova di sicurezza. Si sta studiando la possibilità di mandare a scuola allievi dotati di guanti e mascherine, con entrate ed uscite contingentate, ma il problema è all'interno delle classi, spesso troppo anguste per poter rispettare la distanza di sicurezza. C'è chi chiede test sierologici per tutti prima di un eventuale ritorno in classe, numericamente parliamo però di milioni di ragazzi: insomma, non sarà semplice nemmeno questo.



E così si fa largo la possibilità di una didattica alternata fra lezioni in classe e smart, nella speranza che tutte le famiglie partano alla pari, almeno sotto il profilo della tecnologia minima per poter seguire le lezioni. In alternativa si sta ipotizzando una divisione della giornata a scuola secondo turni, simili al college americano: chi va al mattino e chi al pomeriggio, ma anche qui bisogna vedere come verrà risolto il problema della sanificazione dei locali.