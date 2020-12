Don Verdi e la pastorale familiare online

Fuori provincia - Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena, nel Casentino, è il protagonista in questi giorni di una iniziativa augurale online promossa in diocesi dall’ufficio per la Pastorale della famiglia. Don Verdi è un volto noto al grande pubblico, anche per i numerosi programmi televisivi di “Tv 2000” ai quali partecipa.



L’iniziativa consiste nella diffusione di un video sul tema “Trasformare i segni di questo tempo in germogli di vita”. Il video è scaricabile sulla pagina Facebook, sul sito e sul canale Youtube dell’ufficio di Pastorale della famiglia della diocesi.