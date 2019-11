Domani incontro su giustizia tributaria con Antonio Leone e gli spezzini Turini e Brescia

Fuori provincia - Domani a Roma, dalle 8:45, nell’ambito del ciclo di incontri “Skill breakfast. I caffè della competenza”, si confronteranno numerosi esperti sul tema “Riformare il processo tributario: come?”. Lo studio di comunicazione strategica "The Skill", specializzato in Litigation pr, Crisis e Comunicazione trasparente ospiterà presso la sua sede capitolina, nella sala “Giorgio Stracquadanio” (Via Sicilia, 235), un incontro che avrà per protagonisti il presidente del consiglio della giustizia tributaria, on. Antonio Leone, e l’avvocato Francesco Giuliani (partner dello studio Fantozzi & Associati), che dibatteranno dello scottante argomento con un selezionato panel di rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti, tra cui i professionisti spezzini Alberto Turini e Paolo Brescia.