Divieto di fumo al mare, è arrivata l'ora?

Da questa estate il comune salentino di Porto Cesareo vieta il fumo a meno di dieci metri dalla battigia, in tutte le zone protette (parchi e aree marine) e in presenza di bambini e donne incinte. "Per il decoro dei luoghi e il benessere di tutti".

Fuori provincia - "In virtù della vocazione turistica di Porto Cesareo, legata alle sue indubbie bellezze naturali e paesaggistiche, l'amministrazione intende contrastare i comportamenti degenerativi conseguenti al fumo di sigarette che ledono il diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di alto decoro igienico ed estetico dei luoghi. Risulta innegabile infatti che, oltre agli aspetti legati alla salute di ogni cittadino, la dispersione sul suolo pubblico, ed in particolare su spiagge, cordoni dunali ecc., dei mozziconi di sigaretta viene percepito come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano". Queste tra le motivazioni con cui il comune costiero del Salento vieta dal prossimo 1° giugno il fumo sulle proprie spiagge. Una mossa avanti con i tempi per qualcuno, troppo restrittiva per altri. Ma che fa ancora una volta della Puglia il traino di una nuova concezione dell'ambiente costiero, visto che la regione ha già detto "no" alla plastica sui propri lidi.



Proprio come lo Spezzino, il territorio di Porto Cesareo presenta aspetti naturalistici unici, come un parco regionale (Palude del Conte e Duna Costiera), un'area marina protetta, l'Isola Grande e l'insieme degli isolotti che compongono l'arcipelago cesarino che l'amministrazione vuole preservare e tutelare dai rifiuti "non biodegradabili o degradabili in un lungo arco di tempo quali i mozziconi di sigarette".

Ecco perché da questa estate non si potrà fumare a meno di dieci metri dalla battigia di ogni spiaggia mentre nelle zone protette il divieto sarà assoluto. Questo significa che non si potrà fumare neanche in barca se ci si trova all'interno di una zona marina protetta. E c'è di più: su tutto il territorio comunale bisognerà spegnere la sigaretta in presenza di bambini o donne incinte. Violare una di queste limitazioni o, peggio ancora, essere sorpreso a buttare un mozzicone in terra, può valere una multa tra i 25 e i 500 euro.



