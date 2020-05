Dalla Rizzoli Emanuelli 1.700 confezioni di sgombro in scatola per gli indigenti spezzini

Fuori provincia - La solidarietà corre sul passo della Cisa. Come alcune settimane prima aveva fatto Barilla con l'invio di oltre due tonnellate di pasta e sughi, infatti, ieri un'altra impresa con sede a Parma ha inviato alla Spezia un grande quantitativo di cibo a favore degli indigenti. Si tratta della Rizzoli Emanuelli, azienda attiva dal 1906 e tra le più apprezzate nella produzione di pesce azzurro lavorato e conservato.



L'iniziativa benefica è nata nell'ambito dell'amicizia tra Aldo Rizzoli ed Elena Cortesi, che lavora appunto in Barilla, e ha portato ad effettuare la donazione di ben 1.700 confezioni di sgombro al naturale e in olio d'oliva. Aldo, che ha casa a Lerici e spesso e volentieri scende in visita in riva al Golfo, ha condiviso l'idea con i cugini Massimo Rizzoli e Raffaele Bianchi, finendo poi per spedire lo stesso quantitativo alla Spezia e a Novara.

A chiudere il cerchio della solidarietà ci ha pensato Ettore Antonelli, che si è preso cura del trasporto del carico spezzino a favore dei frati francescani di Gaggiola e della struttura per i senza tetto allestita dalla Caritas al centro sportivo Montagna.

"Oggi grazie a Ettore ed Elena è arrivato dalla Rizzoli di Parma un grande quantitativo di scatolette per gli indigenti. Un vero aiuto a chi soffre la fame. La vera Italia", ha commentato su Facebook padre Gianluigi Ameglio.